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В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших от массированной атаки БПЛА

В Подмосковье после атаки беспилотников открыли горячую линию для пострадавших в результате налёта дронов ВСУ в ночь на 18 июня. Об этом сообщила областная прокуратура.

Источник: Life.ru

«В прокуратуре Московской области продолжает работу горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7−916−240−31−28», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня беспилотники атаковали несколько городских округов Подмосковья. Пострадавшие есть, их точное число пока уточняют. Губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Одна женщина пострадала — она отказалась от госпитализации. Собянин рассказал об уничтожении около 180 беспилотников на подлёте к столице. Подробнее о пострадавших районах Московской области — в материале Life.ru.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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