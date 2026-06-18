В Госдуме призвали не переходить по ссылкам о «семейных выплатах» из сообщений

Семьям с детьми не следует переходить по ссылкам из сообщений о якобы положенных им выплатах, так как мошенники могут получить доступ к банковским счетам и аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Об этом в четверг, 18 июня, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.