В Самарской области пресекли около 800 нарушений миграционного законодательства

«В ходе рейдов полиция выявила 157 человек, которые уклонились от выезда из России, и 173 мигранта, работавших без законных оснований. Завели 105 уголовных дел. В отношении 158 иностранцев приняты решения о выдворении, еще 146 жителям других государств закрыли въезд в страну», — рассказали в ведомстве.