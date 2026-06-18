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Минобороны: за ночь над Россией сбили 555 украинских беспилотников

По данным ТАСС, атака стала одной из самых массированных с начала года.

В течение ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 18 российских регионов, Республики Крым, Московского региона и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ТАСС, атака стала одной из самых массированных с начала года. На подлёте к Москве, по словам мэра Сергея Собянина, было уничтожено около 180 беспилотников. Незначительные повреждения, сообщил он, получило одно из зданий на территории торгового центра «Садовод», пострадавших нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что обломки беспилотника попали на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Люберцах. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Кроме того, по данным ТАСС, нескольким беспилотникам удалось атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

В Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки в Гукове погиб один человек, есть раненые. Также поврежден тепловоз, произошло возгорание двух коммерческих объектов, один из пожаров уже ликвидирован.

В Брянской области, по данным регионального оперативного штаба, за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников.

На фоне атаки Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

По данным онлайн-табло калининградского аэропорта Храброво, задерживаются рейсы, пять рейсов в Москву и пять обратных рейсов отменены.

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