Пермяк лишится машины и заплатит штраф за езду в нетрезвом виде

Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд вынес ему приговор: штраф в 200 тысяч рублей, запрет на два с половиной года заниматься связанной с управлением автомобилями деятельностью и конфискация в пользу государства автомобиля ВАЗЖ, на котором было совершено второе нарушение.