Пермяк лишится машины и заплатит штраф за езду в нетрезвом виде

Суд приговорил пермяка к штрафу и конфискации автомобиля за езду в нетрезвом виде, сообщает Орджоникидзевский суд Перми.
Нарушение 29-летний житель Перми совершил в марте 2026 года. Сотрудниками ГИБДД остановили его для проверки. При освидетельствовании состояние опьянения выявлено не было, но водителю предложили в краевой наркодиспансер для медосвидетельствования. Пермяк отказался и этим не выполнил требование уполномоченного должностного лица.
Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд вынес ему приговор: штраф в 200 тысяч рублей, запрет на два с половиной года заниматься связанной с управлением автомобилями деятельностью и конфискация в пользу государства автомобиля ВАЗЖ, на котором было совершено второе нарушение.
Мужчина полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом с административным наказанием за отказ пройти медосвидетельствование)", — уточнили в Орджоникидзевском суде Перми.
Ранее 31-летний пермяк лишился авто и отправился в колонию за пьяное вождение. В Добрянке жителя, лишённого прав за пьяную езду, отправили прибирать улицы города.