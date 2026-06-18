СК проверяет инцидент с падением ограждения на беременную в Нижнем

В СМИ появилась информация о происшествии в Нижнем Новгороде: возле стройплощадки на беременную женщину обрушилось ограждение — в результате она получила травмы. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
По факту случившегося следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области инициировал процессуальную проверку.
Сейчас идёт сбор и анализ данных — специалисты устанавливают детали инцидента. По итогам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
Ранее в публичной реабилитации нацизма уличили нижегородца.