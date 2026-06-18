Возбуждено уголовное дело за клевету на бывшего мэра Гомеля

По данным следствия, в текущем месяце через различные интернет-ресурсы стала распространяться информация о задержании Привалова, ранее возглавлявшего Гомельский горисполком, и его водворении в СИЗО. Однако эти сведения — ложные.
«Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что уголовное дело в отношении Привалова не возбуждали, соответственно не осуществлялось уголовное преследование бывшего мэра областного центра.
Также сообщается, что Гомельский горотдел СК возбудил уголовное дело за клевету по статье 188 УК. В ходе следственных действий устанавливаются лица, которые причастны к созданию фейковой информации и публичному распространению ложных порочащих сведений.
В следствии обратили внимание граждан на то, что распространение слухов и непроверенной анонимной информации на деструктивных интернет-ресурсах недопустимо.