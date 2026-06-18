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Более 260 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА

Более 260 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников на столицу. Это следует из данных онлайн-табло.

Источник: Life.ru

Во Внуково на вылет задержан 31 рейс, ещё три отменены. На прилёт задержаны три борта, отменены пять рейсов. В Шереметьево задержаны 67 вылетов и около 98 прилётов.

В Домодедово на прилёт задержаны 27 рейсов, один отменён. На вылет задержаны 12 рейсов, ещё два сняты. В Жуковском отменён один вылет, на прилёт задержаны шесть рейсов и ещё один отменён.

Во всех аэропортах Москвы утром 18 июня приостановили полёты. В Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные места из-за угрозы атаки дронов, в том числе с бортов самолётов. Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлёте к Москве. В Подмосковье из-за дронов повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Подробнее о пострадавших районах Московской области — в материале Life.ru.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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