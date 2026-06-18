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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки дронов ВСУ

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы ограничили из-за атаки вражеских дронов. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы ограничили из-за атаки вражеских дронов. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

Он также призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

Работа подразделений Министерства обороны России и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, подытожил Евраев.

По данным СМИ, попытка атаки украинских беспилотников на столицу стала самой крупной за последние два года. С начала суток на подлете к городу сбили около 190 дронов ВСУ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил, что обломки БПЛА попали на кровлю ТЦ «Белая дача» — произошел пожар, данные о его площади и пострадавших уточняются.

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