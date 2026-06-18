Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ в Курской области

По его словам, за этот же период по отселённым районам 100 раз применялась артиллерия. Ещё девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Утром украинский дрон ударил по селу Степановка Рыльского района. Ранена 61-летняя женщина, у неё осколочные ранения. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, её эвакуируют в Курск.