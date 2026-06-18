Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ в Курской области

По его словам, за этот же период по отселённым районам 100 раз применялась артиллерия. Ещё девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Утром украинский дрон ударил по селу Степановка Рыльского района. Ранена 61-летняя женщина, у неё осколочные ранения. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, её эвакуируют в Курск.
«Подлые атаки врага продолжаются. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте все меры безопасности», — обратился Хинштейн к жителям региона.
Ранее в селе Малое Солдатское Курской области дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма.
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