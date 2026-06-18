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Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ в Курской области

В Курской области за сутки один человек погиб и четверо получили ранения в результате атак ВСУ. С 09:00 17 июня до 09:00 18 июня над регионом сбили 105 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

По его словам, за этот же период по отселённым районам 100 раз применялась артиллерия. Ещё девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Утром украинский дрон ударил по селу Степановка Рыльского района. Ранена 61-летняя женщина, у неё осколочные ранения. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, её эвакуируют в Курск.

«Подлые атаки врага продолжаются. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте все меры безопасности», — обратился Хинштейн к жителям региона.

Ранее в селе Малое Солдатское Курской области дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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