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В Электростали при атаке БПЛА пострадала женщина

Обломки дрона в Электростали повредили частный дом и машину.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковной Электростали обломки сбитого украинского беспилотника повредили кровлю частного дома в деревне Степаново. Об этом в Telegram-канале 18 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, при атаке БПЛА женщина получила незначительное ранение плеча. От госпитализации пострадавшая отказалась. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, в Электростали на улице Радио из-за падения обломков загорелся автомобиль. Воробьев уточнил, что возгорание быстро локализовали, пострадавших нет.

Один из беспилотников попал в многоквартирный дом в Жуковском, повредив пожарную лестницу и балконные плиты. Жителей эвакуировали. Никто не пострадал. Также повреждены фитнес-центр и объект в промзоне в Люберцах. Обломки дрона упали на крышу ТЦ «Белая Дача», где возник пожар. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 555 украинских БПЛА.

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