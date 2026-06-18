Росприроднадзор отозвал экологическое разрешение у «Водоканала» Сочи. Причиной стали неустраненные нарушения природоохранного законодательства.
Во время проверки осенью 2025 года инспекторы Росприроднадзора обнаружили нарушения обязательных требований на объекте негативного воздействия на окружающую среду I категории. Предприятию выдали предписание об их устранении.
В мае 2026 года установлено, что нарушения полностью не устранены.
«Это является основанием для отзыва комплексного экологического разрешения. Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора принято решение об отзыве КЭР на объект, эксплуатируемый Сочинским “Водоканалом”», — сообщили в ведомстве.
Как объяснили в Росприроднадзоре, работа предприятия без действующего экологического разрешения грозит стократным увеличением платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафами, расчетом вреда природе и дополнительными проверками.