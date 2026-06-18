Жительница Курской области пострадала при атаке дрона ВСУ

В Курской области мирная жительница получила ранения в результате утренней атаки украинского беспилотника на село Степановка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел утром 18 июня. По словам главы области, пострадавшей оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего было принято решение о ее госпитализации.
«Ранена 61-летняя женщина. У нее осколочные ранения. Она в состоянии средней степени тяжести. Бригада скорой помощи эвакуирует ее в Курск», — написал Хинштейн в своем официальном канале в мессенджере MAX.
Власти региона призвали местных жителей сохранять повышенную бдительность и соблюдать меры предосторожности.