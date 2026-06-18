Американец устроил пять дорожных перестрелок, приурочив их к ЧМ-2026

Полиция выследила подозреваемого до дома в соседнем городе Индепенденс, однако во время операции он сумел скрыться. В доме, где начался пожар, преступника не оказалось. Мотив нападений пока остаётся неясным, власти характеризуют подозреваемого как вооружённого и опасного.