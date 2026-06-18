Американец устроил пять дорожных перестрелок, приурочив их к ЧМ-2026

В Канзас-Сити полиция ведёт активный розыск 22-летнего Оскара Санчеса-Муньоса, подозреваемого в серии из пяти вооружённых нападений на дорогах. В результате стрельбы, произошедшей накануне матча чемпионата мира по футболу, один человек погиб и четверо получили ранения, — пишет New York Times.
Среди пострадавших оказался водитель Uber, который вёз аргентинских болельщиков на стадион «Эрроухед». По словам шефа полиции Стейси Грейвс, пассажиры не пострадали, и полиция доставила их к месту проведения матча. Правоохранители подчёркивают, что иных связей между нападениями и футбольным турниром не обнаружено.
Полиция выследила подозреваемого до дома в соседнем городе Индепенденс, однако во время операции он сумел скрыться. В доме, где начался пожар, преступника не оказалось. Мотив нападений пока остаётся неясным, власти характеризуют подозреваемого как вооружённого и опасного.
Инциденты произошли на фоне подготовки города к мировому спортивному событию. Несмотря на трагедию, матч состоялся: сборная Аргентины победила Алжир со счётом 3:0 благодаря хет-трику Лионеля Месси. Мэр города заверил, что полиция работает в усиленном режиме и координирует действия с другими ведомствами для обеспечения безопасности.
Россияне устроили разборки со стрельбой на оживленной дороге.