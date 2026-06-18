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Под Воронежем в столкновении «Chery Tiggo» и автобуса пострадал пятимесячный мальчик

Младенца доставили в больницу после ДТП на трассе под Воронежем.

Около 19 часов 17 июня на трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области произошла авария с участием «Chery Tiggo» и автобуса «КАМАЗ», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС про региону.

По данным ведомства, в результате ДТП получил травмы пятимесячный пассажир легкового автомобиля. Младенца срочно доставили в областную детскую больницу.

Спасателей вызывали для отключения аккумулятора.

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