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В Прикамье мать восьми детей украла из сейфа 100 тысяч рублей на банкет сына

Обвиняемая в краже работала директором сетевого продуктового магазина.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдела МВД России «Пермский» завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней матери восьмерых детей. Обвиняемая работала директором сетевого продуктового магазина. Женщина с использованием служебного положения похитила крупную сумму денег.

В январе прошлого года в дежурную часть территориального отдела внутренних дел поступило заявление. При пересчете денежных средств в магазине села Фролы Пермского округа выявили недостачу.

В ходе расследования полиция вышла на след обвиняемой в краже. В 2018 году женщина трудоустроилась продавцом в сетевой продуктовый магазин. Спустя пять лет ее повысили до должности директора.

В первых числах ноября 2025 года у директора торговой точки возникла идея похитить денежные средства из сейфа магазина. Пользуясь своим служебным положением и имея доступ к деньгам, злоумышленница на протяжении недели брала из сейфа небольшими суммами наличные.

Своими действиями многодетная мать не привлекала внимания коллег, также имеющих доступ к выручке. Фигурантка уголовного дела успела присвоить более 100 тыс. руб.

В ходе следствия она пояснила, что деньги ей срочно понадобились для аренды дома и организации банкета в честь возвращения сына из армии. Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала, в содеянном раскаялась. Материальный ущерб возместила в полном объеме.

"Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу — мообщила пресс-служба.