В Прикамье мать восьми детей украла из сейфа 100 тысяч рублей на банкет сына

В ходе следствия она пояснила, что деньги ей срочно понадобились для аренды дома и организации банкета в честь возвращения сына из армии. Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала, в содеянном раскаялась. Материальный ущерб возместила в полном объеме.