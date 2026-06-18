В Краснодаре опечатаны отели «Мартон», изъятые у судьи ВС Момотова

Отели сети «Мартон» принадлежали краснодарскому предпринимателю Андрею Марченко, который привлекался в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры вместе с бывшим судьей Верховного суда и председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым, уроженцем Краснодара. По данным надзора, Марченко и Момотов были компаньонами, совместно извлекая незаконный доход от имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных норм. Генпрокуратура утверждала, что судья Момотов контролировал бизнес, покрывал оказание незаконных услуг в гостиницах и вмешивался в судебные процессы для решения проблем компаньона. Останкинский райсуд Москвы 14 октября 2025 года удовлетворил иск и обратил в казну активы Андрея Марченко и Виктора Момотова стоимостью 9 млрд руб.