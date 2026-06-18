Уральца оштрафовали за нецензурный текст на рамке госномера

«Как установлено судом, водитель, передвигаясь по улицам, демонстрировал этот текст неограниченному кругу лиц — участникам дорожного движения и пешеходам, что нарушало общественный порядок и свидетельствовало о неуважении к окружающим», — пояснили в суде. Владелец машины свою вину признал и раскаялся, ему назначен штраф в размере 500 рублей.