Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жалобы на насилие над детьми в детсаду расследуют в Актобе

Актобе. 18 июня. КазТАГ — Полиция начала досудебное расследование после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми в одном из детских садов Актобе, передает «Диапазон».

Источник: «Диапазон»

«Управление полиции города Актобе по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводит досудебное расследование. В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования на контроле руководства УП города Актобе. По результатам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями закона», — сообщили в ДП Актюбинской области.

По данным издания, 12 июня в редакцию поступило сообщение о жестоком обращении с детьми в детском саду «Ертостик» в 12-м микрорайоне. Позднее в социальной сети Threads появились сообщения о возможном физическом насилии и действиях, связанных с ограничением дыхания детей.

Руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева подтвердила, что после поступления жалоб началась проверка. На время следствия от работы отстранены две воспитательницы и заведующая детским садом.