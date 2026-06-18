Жалобы на насилие над детьми в детсаду расследуют в Актобе

«Управление полиции города Актобе по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводит досудебное расследование. В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования на контроле руководства УП города Актобе. По результатам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями закона», — сообщили в ДП Актюбинской области.