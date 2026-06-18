Жалобы на насилие над детьми в детсаду расследуют в Актобе

«Управление полиции города Актобе по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводит досудебное расследование. В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования на контроле руководства УП города Актобе. По результатам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями закона», — сообщили в ДП Актюбинской области.
По данным издания, 12 июня в редакцию поступило сообщение о жестоком обращении с детьми в детском саду «Ертостик» в 12-м микрорайоне. Позднее в социальной сети Threads появились сообщения о возможном физическом насилии и действиях, связанных с ограничением дыхания детей.
Руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева подтвердила, что после поступления жалоб началась проверка. На время следствия от работы отстранены две воспитательницы и заведующая детским садом.