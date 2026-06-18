Тигр-убийца оставил семью без кормильца: вдова лесничего из Приморья получит 2 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Красноармейского района о взыскании 2 млн рублей в пользу супруги лесничего, погибшего от нападения тигра. Трагедия произошла в марте 2025 года во время патрулирования лесного фонда. Расследование показало, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда, и теперь выплатит компенсацию морального вреда семье погибшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Установлено, что в марте 2025 года участковый лесничий Рощинского филиала краевого учреждения в ходе патрулирования лесного фонда подвергся нападению тигра. От полученных ранений лесничий скончался на месте. Расследование смертельного инцидента показало, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда», — говорится в сообщении.
В целях защиты прав супруги погибшего прокуратура обратилась в суд. Иск был полностью удовлетворён. Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры. Кроме того, за нарушения требований охраны труда работодатель привлечён контролирующим органом к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 85 тысяч рублей.
Напомним, ранее в центре «Тигр» рассказали печальную — одна из двух тигриц, спасённых в начале января в окрестностях Тернея, погибла, несмотря на все усилия ветеринаров. Вторая же оказалась настоящим бойцом — сейчас она активно растёт, развивается и осваивает первые навыки охоты. Специалисты рассчитывают, что после долгого курса реабилитации она сможет вернуться в дикую природу, сообщается в пресс-службе центра.