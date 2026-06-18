Тигр-убийца оставил семью без кормильца: вдова лесничего из Приморья получит 2 млн рублей

Напомним, ранее в центре «Тигр» рассказали печальную — одна из двух тигриц, спасённых в начале января в окрестностях Тернея, погибла, несмотря на все усилия ветеринаров. Вторая же оказалась настоящим бойцом — сейчас она активно растёт, развивается и осваивает первые навыки охоты. Специалисты рассчитывают, что после долгого курса реабилитации она сможет вернуться в дикую природу, сообщается в пресс-службе центра.