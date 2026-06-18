Паника лошади убила молодого туриста, желавшего прокатиться

В Нью-Йорке трагически погиб 18-летний турист из Индии Романч Махаджан. Во время поездки в конном экипаже по Центральному парку лошадь внезапно понесла, и семья оказалась в смертельной опасности, — пишет New York Times.
Инцидент произошёл, когда водитель остановил карету у фонтана Черри-Хилл, чтобы сделать семейное фото. В этот момент лошадь по кличке Сампсон, проработавшая в парке всего шесть недель, испугалась и сорвалась с места, выехав на тротуар и газон.
В панике мать Романча выпала из кареты, и юноша, пытаясь её спасти, спрыгнул следом. Он ударился головой о землю и скончался в больнице. Остальные члены семьи получили незначительные травмы, а карета столкнулась с другим экипажем и перевернулась.
Трагедия вызвала немедленную реакцию властей и активистов. Мэр города назвал случившееся «ужасным инцидентом» и пообещал работать над запретом конных экипажей. Транспортный профсоюз отстранил водителя, а в Городском совете пообещали ускорить рассмотрение законопроекта о запрете этого вида транспорта из-за частых происшествий.
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