Паника лошади убила молодого туриста, желавшего прокатиться

Инцидент произошёл, когда водитель остановил карету у фонтана Черри-Хилл, чтобы сделать семейное фото. В этот момент лошадь по кличке Сампсон, проработавшая в парке всего шесть недель, испугалась и сорвалась с места, выехав на тротуар и газон.