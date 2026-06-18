В Крыму приостановили движение на участке ж/д — отменен поезд в Москву

«По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь-Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда «Таврия».
Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов «Таврия» внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.