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В Крыму приостановили движение на участке ж/д — отменен поезд в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь-Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда «Таврия».

Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов «Таврия» внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.

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