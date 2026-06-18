Челябинцам объяснили, почему ураган повалил так много деревьев

В результате такой жестокой обрезки деревья лишаются значительной части своей кроны, а вместе с ней — и естественной защиты.
— В минувшую бурю упали деревья, которые ранее были жестоко обрезаны. Через огромные раны, как через своеобразный портал, в стволы проникли патогенные микроорганизмы. Именно поэтому мы видим в городе деревья с поражённой грибками и гнилью древесиной и сердцевиной. Генофонд древесных растений в городе, конечно, не очень хорошего качества, — рассказала агентству «ЕАН-Челябинск» директор ботанического сада Челябинского государственного университета Вера Меркер.
Разбушевавшийся в майские праздники ветер повалил 19 деревьев в разных районах Челябинска.