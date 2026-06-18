Челябинцам объяснили, почему ураган повалил так много деревьев

— В минувшую бурю упали деревья, которые ранее были жестоко обрезаны. Через огромные раны, как через своеобразный портал, в стволы проникли патогенные микроорганизмы. Именно поэтому мы видим в городе деревья с поражённой грибками и гнилью древесиной и сердцевиной. Генофонд древесных растений в городе, конечно, не очень хорошего качества, — рассказала агентству «ЕАН-Челябинск» директор ботанического сада Челябинского государственного университета Вера Меркер.