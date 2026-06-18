ВСУ за сутки совершили 90 атак на Белгородскую область

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 90 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрелов в Белгороде погиб один мирный житель, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, под удары попали областной центр и еще 17 муниципальных округов и районов Белгородской области. Противник совершил 10 обстрелов с применением артиллерии и авиации, а также дважды сбрасывал взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов.
При этом российские военные смогли отразить наиболее массовые атаки с воздуха.
«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 142 беспилотника», — написал Шуваев в своем официальном канале в мессенджере MAX.