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Пенсионер на электромопеде погиб в ДТП под Воронежем

76-летний мужчина на электромопеде погиб в ДТП с ВАЗом на воронежской трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области на 1 км автодороги «М-4 “Дон”-Малая Приваловка-граница Липецкой области-Трудовое» накануне вечером, по предварительной информации, 52-летняя местная жительница на «ВАЗ 2106» устроила ДТП. Женщина не выдержала безопасную дистанцию до едущего впереди электромопеда «Куга» под управлением 76-летнего местного жителя.

В результате аварии пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда врачей.

В Госавтоинспекции организовали проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

По данным ГУ МВД по региону, за минувшие сутки в области зарегистрировали 95 ДТП, в том числе 52 — в Воронеже. В девяти авариях пострадали 8 человек, 1 человек погиб.