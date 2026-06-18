Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 83,6 тысячи га

На утро 18 июня в лесах Красноярского края действуют 91 пожар на площади 83,6 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском, Тунгусско-Чунском, Большемуртинском и Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной местности.
К очагам возгораний на севере региона доставили дополнительные группы профессиональных пожарных. Сейчас борьбу с огнем ведут около 1500 человек и 40 единиц спецтехники. Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик.
В региональном Лесопожарном центре уточнили, что ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали 10 пожаров на площади 2,8 тысячи га.
Сегодня жители соседнего Томска обратили внимание на дымку, напоминающую туман. Губернатор Владимир Мазур в социальных сетях написал, что образовавшийся в городе смог — это шлейф от лесных пожаров, очаги которых находятся в нашем крае.