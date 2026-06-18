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Пермячка отсудила 40 тыс рублей за жару в вагоне во время поездки из Сочи

Пермский суд взыскал с РЖД более 40 тысяч рублей в пользу жительницы Закамска, ехавшей в жаркую погоду в вагоне со сломанным кондиционером. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Пермский суд взыскал с РЖД более 40 тысяч рублей в пользу жительницы Закамска, ехавшей в жаркую погоду в вагоне со сломанным кондиционером. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В июле 2025 года пермячка вместе с мужем и двумя детьми возвращались с отдыха в Сочи. Билеты у них были в вагон, где по условиям поездки должен быть кондиционер. Однако система охлаждения в дороге сломалась, и они ехали в духоте.

Температура в купе достигала 37 градусов, что вызывало дискомфорт. Кондиционер не работал около десяти часов.

Жительница Перми потребовала от железной дороги возместить им страдания, но получила отказ. Тогда она пошла в районный суд, и тот встал на ее сторону.

Решение о взыскании денег было обжаловано в краевой инстанции, но его оставили без изменения.