В Красноярске задержали двух девушек за кражу у пенсионерки на 1,2 млн

В Красноярске задержаны две местные жительницы — 17 и 23 лет. Их подозревают в краже в особо крупном размере у 78-летней пенсионерки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
Как рассказали в ведомстве, 14 июня девушки встретили пожилую женщину во время прогулки, убедили пустить их в квартиру и похитили деньги и золотые украшения на сумму более 1,2 миллиона рублей. После преступления подозреваемые уехали в Минусинск, где их задержали сотрудники полиции.
Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено владелице. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае женщину обвинили в краже более 7 млн рублей у экс-мужа.