В Красноярске задержали двух девушек за кражу у пенсионерки на 1,2 млн

Как рассказали в ведомстве, 14 июня девушки встретили пожилую женщину во время прогулки, убедили пустить их в квартиру и похитили деньги и золотые украшения на сумму более 1,2 миллиона рублей. После преступления подозреваемые уехали в Минусинск, где их задержали сотрудники полиции.