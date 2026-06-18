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В Красноярске задержали двух девушек за кражу у пенсионерки на 1,2 млн

Девушки похитили у бабушки деньги и золото.

В Красноярске задержаны две местные жительницы — 17 и 23 лет. Их подозревают в краже в особо крупном размере у 78-летней пенсионерки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Как рассказали в ведомстве, 14 июня девушки встретили пожилую женщину во время прогулки, убедили пустить их в квартиру и похитили деньги и золотые украшения на сумму более 1,2 миллиона рублей. После преступления подозреваемые уехали в Минусинск, где их задержали сотрудники полиции.

Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено владелице. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае женщину обвинили в краже более 7 млн рублей у экс-мужа.