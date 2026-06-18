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Возбуждено 12 уголовных дел о взятках и хищениях в сфере строительства

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о взятках и хищениях в сфере строительства, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

По данным прокуратуры, в период с 2025 года по май 2026 года руководители частных фирм Минска, занимающихся изготовлением строительных смесей, систематическое похищали цемент и песок у государственных организаций.

В преступную деятельность ими были вовлечены должностные лица, которые отвечали за ход работ и доставку строительных материалов.

В прокуратуре при этом подчеркнули, что на предприятиях не был обеспечен надлежащий контроль за перемещением грузов. Как правило, хищения происходили на строительных площадках и песчаных карьерах, и, чтобы скрыть это, оформлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы.

«Похищенные материалы использовали для собственного производства бетона и других строительных смесей. Было похищено более 340 тонн цемента и строительного песка в общем объеме свыше 470 куб.м», — пояснили в пресс-службе.

Представители коммерческих структур также регулярно передавали взятки должностным лицам госорганизаций для того, чтобы исключить конкуренцию с другими организациями и извлечь максимальную прибыль от продажи своей продукции.

Отмечается также, что взяткополучатели покупали строительные смеси в нарушение законодательства о закупках без необходимых конкурентных процедур. Сумма взятки входила в цену предмета закупки, что привело к увеличению бюджетных расходов.

Уголовные дела направлены в управление СК по Минску и Минской области.

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