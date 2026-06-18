Возбуждено 12 уголовных дел о взятках и хищениях в сфере строительства

В прокуратуре при этом подчеркнули, что на предприятиях не был обеспечен надлежащий контроль за перемещением грузов. Как правило, хищения происходили на строительных площадках и песчаных карьерах, и, чтобы скрыть это, оформлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы.