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Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ атакуют дронами Москву

Киев наносит удары по Москве, чтобы повлиять на президента США Дональда Трампа и заставить его пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Getty Images For Unsplash+

По его словам, вооруженные силы Украины задействуют не только военную силу, но и психологические приемы, сделав российскую столицу главной мишенью.

Эксперт выделил две причины атак ВСУ на Москву. Первая — страны Европы начали активно поставлять дроны Украине. Вторая — столица РФ выступает символом государства. По словам Матвийчука, Владимир Зеленский полагает, что удары по Москве повышают его шансы на то, что Соединенные Штаты изменят свое мнение о конфликте. Кроме того, ранее глава европейского государства продемонстрировал Трампу свою баллистическую ракету и заявил, что сможет переломить ход боевых действий, отмечает эксперт.

«Атаки ВСУ на Москву — это психологическая и информационная операция. Она направлена чисто на внешнего потребителя, так как большинство дронов, как вы видите, целей в РФ не достигают. Я полагаю, что БПЛА для ударов по Московскому региону запускались с территории России так называемыми спящими ячейками», — отметил собеседник NEWS.ru.

Налет беспилотников на Москву в ночь на 18 июня стал самым масштабным за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили около 180 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. БПЛА атаковали московский НПЗ в Капотне. Обломки упали в Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Ранена женщина, повреждены несколько частных домов. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов пойти на определенные уступки по украинскому вопросу. Взамен он рассчитывает на поддержку союзников в зоне Ормузского пролива. Как отмечается, для разминирования этой ключевой водной артерии Вашингтону понадобится участие стран G7. При этом европейские партнеры настаивают на том, чтобы помощь Киеву со стороны Запада сохранилась.

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