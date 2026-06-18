Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ атакуют дронами Москву

«Атаки ВСУ на Москву — это психологическая и информационная операция. Она направлена чисто на внешнего потребителя, так как большинство дронов, как вы видите, целей в РФ не достигают. Я полагаю, что БПЛА для ударов по Московскому региону запускались с территории России так называемыми спящими ячейками», — отметил собеседник NEWS.ru.