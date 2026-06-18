Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ атакуют дронами Москву

По его словам, вооруженные силы Украины задействуют не только военную силу, но и психологические приемы, сделав российскую столицу главной мишенью.
Эксперт выделил две причины атак ВСУ на Москву. Первая — страны Европы начали активно поставлять дроны Украине. Вторая — столица РФ выступает символом государства. По словам Матвийчука, Владимир Зеленский полагает, что удары по Москве повышают его шансы на то, что Соединенные Штаты изменят свое мнение о конфликте. Кроме того, ранее глава европейского государства продемонстрировал Трампу свою баллистическую ракету и заявил, что сможет переломить ход боевых действий, отмечает эксперт.
«Атаки ВСУ на Москву — это психологическая и информационная операция. Она направлена чисто на внешнего потребителя, так как большинство дронов, как вы видите, целей в РФ не достигают. Я полагаю, что БПЛА для ударов по Московскому региону запускались с территории России так называемыми спящими ячейками», — отметил собеседник NEWS.ru.
Налет беспилотников на Москву в ночь на 18 июня стал самым масштабным за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили около 180 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. БПЛА атаковали московский НПЗ в Капотне. Обломки упали в Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Ранена женщина, повреждены несколько частных домов. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов пойти на определенные уступки по украинскому вопросу. Взамен он рассчитывает на поддержку союзников в зоне Ормузского пролива. Как отмечается, для разминирования этой ключевой водной артерии Вашингтону понадобится участие стран G7. При этом европейские партнеры настаивают на том, чтобы помощь Киеву со стороны Запада сохранилась.