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В Перми два подростка пытались передать телефоны на территорию колонии

Попытку доставки запрещенных предметов пресекли сотрудники ИК-29.

Источник: Комсомольская правда

В Перми задержали двух подростков 2008 и 2009 годов рождения. Несовершеннолетние пытались перебросить через ограждение исправительной колонии № 29 на ул. Соликамской, 246 пакеты с запрещенными предметами для осужденных. Попытку пресекли сотрудники режимного учреждения.

Пермяков задержали на прилегающей к колонии территории. При осмотре участка № 5 внутренней и внешней запретной зоны обнаружили четыре обмотанные скотчем коробки. В них находились четыре мобильных телефона и два зарядных устройства.

В отношении задержанных несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях. Если задержанные совершат повторно противозаконные действия, им грозит уже уголовное наказание. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю напомнили, административное правонарушение предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.