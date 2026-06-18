Нижегородские полицейские задержали курьера, работавшего на мошенников

Нижегородская полиция пресекла деятельность «посыльного» аферистов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Задержанным оказался 31-летний безработный местный житель. При досмотре его рюкзака был обнаружен 1 миллион 71 тысяча рублей. Эти деньги курьер получил от 53-летнего жителя Балахны. Днем ранее злоумышленник получил миллион рублей от жительницы Канавинского района Нижнего Новгорода.
Выяснилось, что мошенники связывались со своими «жертвами» через мессенджеры. Представляясь сотрудниками силовых структур или банков, они убеждали граждан отменить сомнительные операции с помощью передачи наличных курьеру.
Возбуждены уголовные дела, подозреваемый заключен под стражу. Полиция проверяет его причастность к аналогичным эпизодам в Нижнем Новгороде и Арзамасе.
Напомним, что девять уголовных дел возбуждено в Нижегородской области по фактам дропперства.