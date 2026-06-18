Нижегородские полицейские задержали курьера, работавшего на мошенников

Задержанным оказался 31-летний безработный местный житель. При досмотре его рюкзака был обнаружен 1 миллион 71 тысяча рублей. Эти деньги курьер получил от 53-летнего жителя Балахны. Днем ранее злоумышленник получил миллион рублей от жительницы Канавинского района Нижнего Новгорода.