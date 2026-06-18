Очистка кармы обошлась в 10 млн рублей

С девушкой Дарья Аксенова познакомилась шесть лет назад у общей подруги, но выманивать деньги начала только весной 2025 года. Потерпевшая после работы встретилась с подругами и Дарьей Аксеновой в одном из парков Екатеринбурга.
Подсудимая подошла к ней и сказала, что за девушкой стоит «черная сущность».
Они отошли в сторону, чтобы другие не слышали их разговора. Тогда Дарья Аксенова представилась проводником тибетского монаха Ли — якобы она проходила обучение в храме в Тибете.
Дома у девушки Дарья Аксенова изгоняла из нее демона. Пока проводился обряд, потерпевшая лежала с закрытыми глазами, а Дарья Аксенова брызгала на нее водой. Она убедила девушку, что на ней проклятие и у нее онкология. Подсудимая утверждала, что если потерпевшая не переведет денежные средства, то умрет, а ее близкие откажутся в патовых ситуациях. Деньги якобы переводились на шаманские обряды в тибетском храме.
Потом Дарья Аксенова сказала, что обряд нужно еще несколько раз повторить, убеждая потерпевшую, что ее родственники и она сама — грешники, поэтому нужно очищать карму.
Дарья Аксенова, представляясь шаманом, писала девушке через один из мессенджеров, убеждая ее брать микрозаймы, закладывать квартиру. Деньги у потерпевшей вымогал и выдуманный Дарьей Аксеновой юрист, который обещал списать все ее долги через процедуру банкротства.
Согласно обвинению, манипуляции стали возможны благодаря доверчивости потерпевшей, эмпатии и подавленному состоянию, отсутствию критического мышления. Близким она ничего не говорила, поскольку подсудимая предупредила ее о том, что не нужно их пугать.
Согласно обвинению, с 6 мая 2025 года по 13 декабря 2025 года Дарья Аксенова благодаря манипуляциям, фальшивым мистическим практикам, эмоциональному шантажу выманила у девушки более 8,5 млн руб.
С 7 мая 2025 года по 5 января 2026 года Дарья Аксенова обрабатывала отца потерпевшей. Она ему сказала, что опасается за кредиторскую задолженность его дочери и предложила помощь через процедуру банкротства, скрыв, что долги появились из-за нее. Мужчина часть денег перевел, часть передал наличными. В общем от него обвиняемая получила более 1,5 млн руб.
Вину Дарья Аксенова признала частично.