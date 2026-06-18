Очистка кармы обошлась в 10 млн рублей

Дома у девушки Дарья Аксенова изгоняла из нее демона. Пока проводился обряд, потерпевшая лежала с закрытыми глазами, а Дарья Аксенова брызгала на нее водой. Она убедила девушку, что на ней проклятие и у нее онкология. Подсудимая утверждала, что если потерпевшая не переведет денежные средства, то умрет, а ее близкие откажутся в патовых ситуациях. Деньги якобы переводились на шаманские обряды в тибетском храме.