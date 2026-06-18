Бизнесмена Трабера проверяют на причастность к финансовым махинациям

Трабер был доставлен из Петербурга в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца по делу об убийстве Александра Петрова, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Преступление совершено в октябре 2020 года в поселке Великое: киллер выстрелил депутату в грудь с противоположного берега реки.