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В СК назвали причину гибели двух человек на пожаре под Волгоградом

Смерть на пожаре жителя Палласовского района Волгоградской области и его сожительницы не.

Смерть на пожаре жителя Палласовского района Волгоградской области и его сожительницы не является криминальной. Об этом в СУ СКР по региону сообщили сегодня, 18 июня, после обследования места происшествия.

Трагедия, напомним, которая унесла жизни двух человек, произошла 17 июня в поселке Заволжский Палласовского района. Здесь дотла сгорел частный деревянный дом площадью 60 кв.м. Во время разбора завалов были обнаружены два обгоревших тела. Установлено, что это сожители.

— По предварительным данным специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах погибших не обнаружено, — рассказали в следственном органе.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

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