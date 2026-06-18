В СК назвали причину гибели двух человек на пожаре под Волгоградом

Трагедия, напомним, которая унесла жизни двух человек, произошла 17 июня в поселке Заволжский Палласовского района. Здесь дотла сгорел частный деревянный дом площадью 60 кв.м. Во время разбора завалов были обнаружены два обгоревших тела. Установлено, что это сожители.