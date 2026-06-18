Бастрыкину доложат о падении ограждения на беременную женщину в Нижнем Новгороде

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что на беременную женщину упало ограждение возле одного строительного объекта. По данному факту была организована проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.