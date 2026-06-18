Бастрыкину доложат о падении ограждения на беременную женщину в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки по факту травмирования женщины в Нижнем Новгороде, сообщается в официальном канале СК РФ в мессенджере МАХ.
Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что на беременную женщину упало ограждение возле одного строительного объекта. По данному факту была организована проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось, что и.о. главы Курултая Башкортостана получил множественные переломы в Нижнем Новгороде.