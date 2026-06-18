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Петербурженка оставила 75-летнюю пенсионерку без 3 млн рублей и 15 золотых монет

Женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных служб.

Источник: Комсомольская правда

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции задержали курьера мошенников, которая оставила 75-летнюю пенсионерку без накоплений. Как рассказала пожилая женщина, ей позвонили неизвестные, выдававшие себя за представителей различных служб. Так ее убедили снять со счета более 3 миллионов рублей, обменять их на 15 золотых монет и передать их 56-летней женщине-курьеру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

— 16 июня в 23:00 сотрудники полиции задержали 56-летнюю женщину, подозреваемую в участии в мошенничестве. Задержание произведено в ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Есенина, дом 40, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.