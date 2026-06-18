Петербурженка оставила 75-летнюю пенсионерку без 3 млн рублей и 15 золотых монет

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции задержали курьера мошенников, которая оставила 75-летнюю пенсионерку без накоплений. Как рассказала пожилая женщина, ей позвонили неизвестные, выдававшие себя за представителей различных служб. Так ее убедили снять со счета более 3 миллионов рублей, обменять их на 15 золотых монет и передать их 56-летней женщине-курьеру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.