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В Ачинском драмтеатре отменили детскую постановку Из-за распылённого баллончика

На показ «Сказок русского леса. Про Иванушку-дурачка» к 10:30 пришли ученики начальной школы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 июня в Ачинском драматическом театре отменили детскую постановку «Сказки русского леса. Про Иванушку-дурачка» из-за распыленного перцового баллончика. По словам подписчика сетевого издания ОСА, на спектакль пришли ученики начальной школы с летних площадок.

Однако перед постановкой неизвестный распылил баллончик в женском туалете.

«У всех сразу начался кашель до рвоты, першение в горле и пощипывание. Сначала всех вывели на улицу, проветривали. Потом спектакль отменили», — рассказала одна из сопровождающих группы.

По информации издания, свободных мест в зале практически не было. По вызову приезжали сотрудники Росгвардии и полиции. Сегодня театр возобновил работу.

Ранее мы писали, что в лесах Красноярского края действуют 91 пожар на площади 83,6 тысячи га.