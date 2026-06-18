В Ачинском драмтеатре отменили детскую постановку Из-за распылённого баллончика

Утром 17 июня в Ачинском драматическом театре отменили детскую постановку «Сказки русского леса. Про Иванушку-дурачка» из-за распыленного перцового баллончика. По словам подписчика сетевого издания ОСА, на спектакль пришли ученики начальной школы с летних площадок.
Однако перед постановкой неизвестный распылил баллончик в женском туалете.
«У всех сразу начался кашель до рвоты, першение в горле и пощипывание. Сначала всех вывели на улицу, проветривали. Потом спектакль отменили», — рассказала одна из сопровождающих группы.
По информации издания, свободных мест в зале практически не было. По вызову приезжали сотрудники Росгвардии и полиции. Сегодня театр возобновил работу.
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