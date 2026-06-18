Что известно о налете БПЛА ВСУ на Московский регион

В ночь на 18 июня столичный регион подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве около 194 БПЛА. В результате падения обломков зафиксированы локальные разрушения дачных строений, повреждения жилого фонда и инфраструктуры в Подмосковье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадали 16 человек. И отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Министерства обороны вели напряженную работу по отражению удара на протяжении всей ночи и утра. Около 08:17 градоначальник заявил, что на подлете к столице ликвидировано около 180 дронов, а в последующие часы было сбито еще 14. Отдельным беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, на месте были приняты экстренные меры по ликвидации последствий. Незначительные повреждения одного из зданий зафиксированы на территории торгового центра «Садовод», там обошлось без пострадавших.
В Министерстве транспорта сообщили, что в связи с атакой аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостанавливали прием и отправку рейсов. Для находящихся в терминалах пассажиров задействовали дополнительный персонал, организовали раздачу матрасов, ковриков, питьевой воды и открыли бесплатные комнаты матери и ребенка. Позже в пресс-службе Росавиации уточнили, что к 11:26 ограничения в Шереметьево, Внуково и Домодедово были полностью сняты, а Жуковский принимает и отправляет самолеты по согласованию с органами организации воздушного движения.
В связи с массовым нарушением расписания полетов Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия. Сотрудники ведомства проводят мониторинг ситуации для обеспечения прав пассажиров и контроля над предоставлением им обязательных услуг со стороны авиакомпаний. В Шереметьево была оперативно развернута мобильная приемная прокуратуры.
По информации телеграм-канала SHOT, были задержаны как минимум 527 авиарейсов в столичных аэропортах. Самая напряженная ситуация возникла в Шереметьево, где были скорректированы более 250 рейсов на вылет и прилет. Во Внуково изменения коснулись более 170 рейсов, в Домодедово — более 90. В Жуковском минимум четыре рейса было задержано на вылет и минимум один отменен на прилет.