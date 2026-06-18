Что известно о налете БПЛА ВСУ на Московский регион

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Министерства обороны вели напряженную работу по отражению удара на протяжении всей ночи и утра. Около 08:17 градоначальник заявил, что на подлете к столице ликвидировано около 180 дронов, а в последующие часы было сбито еще 14. Отдельным беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, на месте были приняты экстренные меры по ликвидации последствий. Незначительные повреждения одного из зданий зафиксированы на территории торгового центра «Садовод», там обошлось без пострадавших.