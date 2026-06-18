В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей превысило 11 тысяч человек

При посещении лесов зафиксировали 47% случаев присасывания клещей, в 36,8% — индивидуальных садовых и дачных участков, 16% — на придомовой территории, еще 0,2% — другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 1 532 обращения, Пермь — 1 180, Добрянский округ — 713.