В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей превысило 11 тысяч человек

В Пермском крае зафиксировали рекордный рост с начала июня пострадавших от укусов клещей жителей региона. За прошедшие семь дней опасные насекомые атаковали 1 483 человек.
Общее число обращений в медучреждения Прикамья выросло с 9 547 до 11 030 человек, включая 1 811 (+272) детей. По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали уже 50% (+6,6%) случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, 4% (+0,9%) — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% (+1%) — клещевым вирусным энцефалитом, 0,7% (-0,4%) — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
При посещении лесов зафиксировали 47% случаев присасывания клещей, в 36,8% — индивидуальных садовых и дачных участков, 16% — на придомовой территории, еще 0,2% — другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 1 532 обращения, Пермь — 1 180, Добрянский округ — 713.