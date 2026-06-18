Губернатор Воробьев: после атаки БПЛА на Подмосковье ранены 16 человек

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область пострадали 16 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По словам главы Подмосковья, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Котельниках — там травмы получили восемь человек. Среди них трехлетний ребенок, доставленный в Центр охраны материнства и детства, и 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой. Еще трое жителей пострадали в Раменском, в том числе 10-летняя девочка, которая сейчас находится под наблюдением врачей.
В Люберцах госпитализированы двое мужчин в возрасте 20 и 33 лет с травмами средней степени тяжести. В Дзержинском и Солнечногорске также зафиксированы пострадавшие с осколочными ранениями шеи и плеча. Кроме того, в Люберецкую больницу с территории московского торгового центра «Садовод» госпитализировали 50-летнего мужчину с осколочными ранениями брюшной стенки.
Андрей Воробьев подчеркнул, что всем раненым оперативно оказывается квалифицированная медицинская помощь в ведущих медучреждениях региона, включая Раменскую, Жуковскую и Люберецкую больницы.