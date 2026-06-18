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В Сочи спасатели больше суток выводили из леса заблудившихся туристов

Двое туристов из Москвы заблудились в лесу в Сочи и не смогли самостоятельно выбраться.

Источник: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели больше суток выводили из леса заблудившихся туристов. Об этом сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Двое мужчин заблудились в лесу днем 16 июня. 36-летний и 38-летний туристы из Москвы находились в районе слияния рек Бзыч и Кривой ручей. По карте они должны были выйти на тропу, но не нашли ее. Дорога полностью заросла высокой травой и кустарниками. Поэтому туристы обратились за помощью к спасателям.

Как выяснилось, свой маршрут в МЧС России они не регистрировали. Но с собой туристы взяли все необходимое для ночевки.

Спасатели и медик выехали в горнолесной массив села Солохаул на автомобиле высокой проходимости. Часть дороги удалось преодолеть на машине. Оставшийся путь они переходили вброд реки и ручьи. Спасателям и медику пришлось пробираться через заросли рододендрона по сложному горному рельефу.

Выйти к туристам они смогли около полуночи. И уже после ночевки отправились обратно.

Вечером 17 июня спасатели вывели туристов к внедорожнику МЧС и вывезли в городскую черту. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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