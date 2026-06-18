В Сочи спасатели больше суток выводили из леса заблудившихся туристов

Двое мужчин заблудились в лесу днем 16 июня. 36-летний и 38-летний туристы из Москвы находились в районе слияния рек Бзыч и Кривой ручей. По карте они должны были выйти на тропу, но не нашли ее. Дорога полностью заросла высокой травой и кустарниками. Поэтому туристы обратились за помощью к спасателям.