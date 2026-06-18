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Пострадавшие от удара беспилотника находятся в Беларуси

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Пострадавшие пассажиры автобуса, который был атакован дроном ВСУ в Брянской области, пересекли российско-белорусскую границу, об этом сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

«Пассажиры автобуса, пострадавшие от удара БПЛА в Брянской области, пересекли границу, они уже находятся на белорусской стороне», — говорится в сообщении.

В облисполкоме корреспонденту Sputnik уточнили, что реанимобили с пострадавшими пересекли границу примерно в 11:19.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поблагодарил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука и оперативные службы российского региона за оперативную помощь пострадавшим, поддержку детей и взрослых, высококвалифицированное медобслуживание.

«В свою очередь Егор Ковальчук выразил соболезнования семье погибшей и всем жителям Гомельской области, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления», — рассказали в облисполкоме.

Ранее в Минздраве Беларуси сообщили, что пострадавших при атаке дрона в Брянской области разместят в двух медучреждениях. Пятерых детей готов принять РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента направят в главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных сил Республики Беларусь.

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