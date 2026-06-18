Пострадавшие от удара беспилотника находятся в Беларуси

«Пассажиры автобуса, пострадавшие от удара БПЛА в Брянской области, пересекли границу, они уже находятся на белорусской стороне», — говорится в сообщении.
В облисполкоме корреспонденту Sputnik уточнили, что реанимобили с пострадавшими пересекли границу примерно в 11:19.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поблагодарил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука и оперативные службы российского региона за оперативную помощь пострадавшим, поддержку детей и взрослых, высококвалифицированное медобслуживание.
«В свою очередь Егор Ковальчук выразил соболезнования семье погибшей и всем жителям Гомельской области, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления», — рассказали в облисполкоме.
Ранее в Минздраве Беларуси сообщили, что пострадавших при атаке дрона в Брянской области разместят в двух медучреждениях. Пятерых детей готов принять РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента направят в главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных сил Республики Беларусь.