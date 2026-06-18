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Пешеход погиб под колесами «Киа Рио» в Воронежской области

Воронежская автомобилистка насмерть сбила 55-летнего жителя Смоленской области.

Источник: Комсомольская правда

Около шести часов утра в Кантемировском районе Воронежской области на 291 километре автодороги «Воронеж-Луганск» произошло смертельное ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по области рассказали, что по предварительным данным, 31-летняя водитель автомобиля «Киа Рио» при объезде колонны стоявших на краю дороги автомобилей не заметила пешехода, 55-летнего жителя Смоленской области, который вышел на дорогу из-за автомобиля.

Машина сбила мужчину. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

По факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.