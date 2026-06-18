ОДКБ ждет реакцию стран Запада на удар дроном по автобусу с белорусами

Масадыков подчеркнул, что во всех странах никто не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям, и ОДКБ осуждают подобные акты.
«То, что произошло вчера, естественно, это такой акт, с которым мы не должны мириться. Надеюсь, что не только в наших странах, но и в странах западного сообщества и в других странах будут подобные преступления всегда осуждаться. Мы ждем реакции руководителей стран Запада», — сказал генсекретарь.
Атака на автобус
В минувшую среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.
В автобусе находилось 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.
В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей.
Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Для оказания помощи раненым направили три специализированные медицинские бригады.
В среду утром пострадавшие белорусы были вывезены в республику. В Минздраве России сообщили, что состояние одного взрослого и одного ребенка, пострадавших из-за атаки, стабильно тяжелое.