ОДКБ ждет реакцию стран Запада на удар дроном по автобусу с белорусами

«То, что произошло вчера, естественно, это такой акт, с которым мы не должны мириться. Надеюсь, что не только в наших странах, но и в странах западного сообщества и в других странах будут подобные преступления всегда осуждаться. Мы ждем реакции руководителей стран Запада», — сказал генсекретарь.