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ОДКБ ждет реакцию стран Запада на удар дроном по автобусу с белорусами

МИНСК, 18 июн — Sputnik. ОДКБ ждет реакцию от руководителей стран Запада на удар беспилотником по автобусу с белорусами в Брянской области, заявил журналистам генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Масадыков подчеркнул, что во всех странах никто не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям, и ОДКБ осуждают подобные акты.

«То, что произошло вчера, естественно, это такой акт, с которым мы не должны мириться. Надеюсь, что не только в наших странах, но и в странах западного сообщества и в других странах будут подобные преступления всегда осуждаться. Мы ждем реакции руководителей стран Запада», — сказал генсекретарь.

Атака на автобус

В минувшую среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.

В автобусе находилось 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.

В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Для оказания помощи раненым направили три специализированные медицинские бригады.

В среду утром пострадавшие белорусы были вывезены в республику. В Минздраве России сообщили, что состояние одного взрослого и одного ребенка, пострадавших из-за атаки, стабильно тяжелое.

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