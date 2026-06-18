Уголовное дело завели после нападения собак на рыбака в Самарской области

Ранее «КП-Самара» писала, что мужчина отправился на водоем порыбачить с сыном, но наткнулся на шлагбаум. Он хотел оплатить проезд к озеру, но людей на месте на было. На мужчину набросились три алабая, которые были на самовыгуле. Ему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.