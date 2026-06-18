Уголовное дело завели после нападения собак на рыбака в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело после нападения собак на мужчину в районе Алексеевских озер в Волжском районе. Об этом сообщает СК региона.
Ранее «КП-Самара» писала, что мужчина отправился на водоем порыбачить с сыном, но наткнулся на шлагбаум. Он хотел оплатить проезд к озеру, но людей на месте на было. На мужчину набросились три алабая, которые были на самовыгуле. Ему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.
«Заведено уголовное дело по признакам преступления о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого инцидента.