54-летний воронежец 12 лет проведет за решеткой за попытки втянуть семью и друзей в терроризм

Первые 3 года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу, и осужденный имеет право его обжаловать.