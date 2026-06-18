Мощный пожар потушили на кондитерской фабрике под Анапой

Мощный пожар вспыхнул на территории кондитерской фабрики под Анапой в ночь с 17 на 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Прибывшие на место пожарные в течение получаса локализовали возгорание. Спустя два часа открытое горение было устранено, а еще через два часа — ликвидированы последствия возгорания.
Пострадавших и погибших нет. Всего на месте тушения были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.
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