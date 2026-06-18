20 российских моряков голодают на арестованном в Индии танкере Unity

По данным канала, судно стоит на рейде вблизи индийского города Парадип. В кладовой остались лишь несколько мешков картофеля и шесть банок майонеза. Моряки вынуждены питаться только вареной картошкой и выловленной рыбой. Из-за жесткого лимита питьевую воду выдают по полтора литра на человека в день, что критически мало при 40-градусной жаре в машинном отделении. Связь с внешним миром практически отсутствует.