20 российских моряков голодают на арестованном в Индии танкере Unity

Более 20 российских моряков оказались в критической ситуации на борту танкера Unity, который находится под арестом у берегов Индии. Экипаж судна фактически остался без продовольствия и пресной воды, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, судно стоит на рейде вблизи индийского города Парадип. В кладовой остались лишь несколько мешков картофеля и шесть банок майонеза. Моряки вынуждены питаться только вареной картошкой и выловленной рыбой. Из-за жесткого лимита питьевую воду выдают по полтора литра на человека в день, что критически мало при 40-градусной жаре в машинном отделении. Связь с внешним миром практически отсутствует.
Экипаж состоит из жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Новороссийска, а также двух русскоязычных граждан Египта. У многих моряков закончились контракты, они требуют увольнения, но не могут покинуть борт. Родственники членов экипажа уже обратились в прокуратуру и консульство РФ в Индии.
Танкер Unity прибыл в Парадип 9 мая для разгрузки нефти для госкорпорации Indian Oil, но уже 13 мая был арестован по иску поставщика топлива из ОАЭ. Выяснилось, что оператор судна Bluetide Charter задолжал за заправку около 500 тысяч долларов. Еще 60 тысяч долларов компании начислили за время стоянки.