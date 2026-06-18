Чеботарская разведшкола в Крыму: как фашисты вербовали юношей

Архивные документы содержат информацию о работе и личном составе Чеботарской разведшколы, деталях обучения разведчиков, привлеченных оккупантами к работе в интересах Третьего рейха.
«О деятельности немецкой разведшколы под прикрытием обучения чабанов (пастухов) в селе Чеботарка Сакского района оперативной группе НКГБ Крыма стало известно в январе 1944 года, еще до освобождения полуострова. Сотрудниками органов безопасности было установлено, что с 1942 года немецкой спецслужбой “ВИКО” (WIKO — Wirtschaftskontor, в переводе с немецкого — “хозяйственная контора”) в школу был проведен набор около 60 молодых людей в возрасте 17−20 лет из числа местных жителей», — говорится в сообщении.
Под руководством немецких офицеров «ВИКО» доктора Ротмаллера, директора школы Мальц и оберлейтенанта Бруно в «школе чабанов» проводилась специальная и идеологическая подготовка разведчиков для работы в прифронтовой полосе в интересах фашистов.
Местных юношей обучали способам сбора разведывательных данных о частях Красной Армии, методам перехода через линию фронта, навыкам выявления советских партизан и парашютистов. В марте 1943 года сорок обучающихся окончили разведшколу и были направлены нацистами на работу в интересах Германии.
В апреле 1944 года сотрудники Народного комиссариата государственной безопасности Крыма арестовали 18 человек из числа оставшихся в живых преподавателей и учеников разведшколы, из которых 17 впоследствии, на основании собранных неопровержимых доказательств, были приговорены к различным срокам заключения за измену Родине.
В ФСБ привели некоторые цитаты из архивных материалов:
Оберлейтенант Бруно:
«…срок обучения в школе увеличен, так как введен ряд новых дисциплин, и вы получите еще дополнительную специальность. Мы хотим из вас сделать культурных людей — преданных Германии и над тем, чтобы из вас выгнать большевистский дух нам придется много поработать…».
Оберлейтенант Бруно:
«…после окончания школы вы будете не только чабанами, а получите специальные задания немецкого командования по борьбе с Советским союзом, в частности, находясь в степи около отар (стада овец), при обнаружении лиц подозрительных на партизан и парашютистов, вы обязаны об этом немедленно поставить в известность соответствующие органы полиции и жандармерии».
Обвиняемые Беспалов А. П. и Боженик А. Е.:
"…немецкий офицер сказал, что школа из нас будет готовить не только чабанов, но и разведчиков, и действительно, вскоре после этого нам начали преподавать следующие дисциплины и в следующем объеме:
1. Разведку на оккупированной территории и в тылу Красной Армии — 100 часов.
2. География — 20−30 часов.
3. Немецкий язык — 50 часов.
4. Топография — 5−7 часов.
5. Изучение видов оружия и военное дело.
Кроме того, преподавалась техника перехода линии фронта и другие вопросы, связанные с ведением военной разведки".
Беспалов показал, что в конце декабря 1943 года, им был совершен переход линии фронта с целью выполнения полученного задания по сбору разведывательных данных о частях Красной Армии, которые готовились освобождать Крым.