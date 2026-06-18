Чеботарская разведшкола в Крыму: как фашисты вербовали юношей

«О деятельности немецкой разведшколы под прикрытием обучения чабанов (пастухов) в селе Чеботарка Сакского района оперативной группе НКГБ Крыма стало известно в январе 1944 года, еще до освобождения полуострова. Сотрудниками органов безопасности было установлено, что с 1942 года немецкой спецслужбой “ВИКО” (WIKO — Wirtschaftskontor, в переводе с немецкого — “хозяйственная контора”) в школу был проведен набор около 60 молодых людей в возрасте 17−20 лет из числа местных жителей», — говорится в сообщении.